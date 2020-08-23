MasterChef’te eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyunu için büyük mücadele…

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyunu için büyük mücadele…

MasterChef'te bu gecenin dokunulmazlık oyunu Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapıldı. İki takım zorlu bir mücadeleye girerken mavi takım rekabette kazanan taraf oldu. Peki MasterChef'te gecenin eleme adayı kim oldu?

Masterchef’te bu gecenin dokunulmazlık ödülü için takımlar büyük bir mücadeleye girdi. Mavi ve kırmızı takım lezzet dolu bir menü çıkardılar.

DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜ MAVİ TAKIMIN

Takımların dokunulmazlık yarışmasında mavi takımın yaptığı yemekler daha fazla oy aldı ve ödül mavi takımın oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gecenin eleme adayı kırmızı takımdan belirlendi. Ayyüce tarafından yapılan seçimle Uğur ve Duygu arasından Duygu eleme adayı oldu.

DİĞER ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın yarışmaları sonrası eleme adayları, Celal, Esra, Eray ve Sedat oldu.