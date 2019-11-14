MasterChef’te eleme adayları belli oldu! Eleme potasında sürpriz isimler…

MasterChef'te kim elenecek sorusu yarışmada heyecan kat sayısı arttıkça daha çok merak ediliyor. Masterchef'te eleme perşembe arkadaşı oynanacak ve kim gitti belli olacak. Mavi takımdan Mustafa ve Alican, kırmızı takımdan ise Ekin ile Yasin potaya giden isimler oldu. İşte MasterChef son bölüme dair detaylar...

MasterChef’te heyecan dolu bir bölümün ardından eleme adayları belli oldu. Rıfat’ın dokunulmazlığı alması ile birlikte belirlediği ilk aday Mustafa oldu. Eleme potasına gidecek ikinci yarışmacıyı takım kaptanı olan Suna seçti. Suna’nın söylediği isim ise Alican oldu. Kırmızı takımdan ise Ekin ile Yasin potaya giden isimler oldu.

KÖR TADIM DİKKAT ÇEKTİ

Gözleri bağlı şekilde stüdyoya gelerek kör tadım yapan yarışmacılar puanlama bölümüne geçti. Yapılan puanlamada eşitlik sağlanınca şefler dokunulmazlığı kazanan takımı seçti. MasterChef’te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise eleme oyunu için yeniden mutfağa girdi.

EKİN VE YASİN’DE POTADA

Bireysel dokunulmazlık oyununu Batuhan kazandığı için haftanın üçüncü eleme adayını belirledi. Batuhan 3. eleme adayı olarak Ekin’in ismini söyledi. Daha sonra ise haftanın son eleme adayı için oylama yapıldı. Oylama sonunda 4. eleme adayı Yasin oldu.