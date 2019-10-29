MasterChef’te eleme adayları belli oldu! MasterChef jürisinden yarışmacılara kötü sürpriz

MasterChef son bölümü TV8 ekranlarında yayınlandı. Haftanın ilk günün kaptanlık ve ödül oyunu için mücadele eden yarışmacılara juri üyeleri kötü bir sürpriz yaptı ve kaptanlık oyununda yemeği yetiştiremeyenler arasında eleme adayı belirlemek için yarış düzenledi. Peki MasterChef eleme adayı kimler? İşte son bölümde yaşananlar...

MasterChef’te kaptanlık oyununun yanı sıra bu hafta eleme adayı heyecanı da yaşandı. MasterChef jurisi yarışmacılardan kaptanlık yarışında 30 adet kurabiye istedi. Birçok yarışmacının kurabiyesini yetiştiremediği mücadelede kaptan Rıfat seçildi. Kurabiyeyi yetiştiremeyenlere ise MasterChef jürisinde eleme adayı belirleme sürpriz geldi.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER?

MasterChef jürisi kaptanlık yarışında yemeğini yetiştiremeyen 6 isim eleme potasına girmemek için mücadele etti.

Yasin, Batuhan, Güzide, Kıvanç, Ekin ve Alican eleme oyunu için mutfakta mücadele etti. Eleme oyununu kaybeden isimler gecenin sonunda belli oldu ve bu isimler Alican ve Ekin oldu.

MASTERCHEF TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununda Rıfat kazanarak Mavi takım kaptanı oldu. Rıfat kendine rakip olarak Kırmızı Takım kaptanını Mustafa olarak belirledi.

Mavi Takım kaptanı Rıfat: Eda, Güzide, Yasin, Cemre,

Kırmızı Takım kaptanı Mustafa: Alican, Batuhan, Suna,