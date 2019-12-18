MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? MasterChef’te ödül oyununu kazandı fakat eleme potasından kurtulamadı

MasterChef'te pazartesi günü ünlülerin katıldığı yarışmada ilk eleme adayı belli olmuştu. Dün akşam ailelerin katıldığı MasterChef Türkiye'de ikinci eleme adayı da belli oldu. Son bölümde hem ödül oyunu hem de eleme oyunu oynandı. Peki Masterchef eleme adayları kimler? Son bölümde neler yaşandı?

MasterChef’te dün akşam yarışmacılar aileleri ile birlikte ödül oyunu oynadı. Ardından yarışmacılar kendi aralarında eleme oyunu oynadılar. MAsterChef’te ödül oyununda en iyi yemeği sunan Batuhan oldu fakat eleme oyununda da en kötü yemeği sundu. Böylece Batuhan hem 10 bin liranın sahibi oldu hem de eleme adayı seçildi.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in yayınlanan son bölümünde, yarışmacılar bir yakını birlikte yemek yaparak 10 bin liralık ödül için yarıştılar. Su böreği yapan yarışmacılara yakınları kendi seçtikleri yemekle eşlik etti. Batuhan annesi, Güzide ablası, Cemre anneannesi, Alican kuzeni, Ekin ise kız kardeşi ile mutfağa girdi.

Şeflerin tadımı sonrası en iyi yemeği yapan isim belli oldu. Bu hafta 10 bin TL’yi alarak ödül oyununu kazanan isim Batuhan oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye 16 Aralık 2019 bölümünde gecenin en kötü yemeğini yaparak eleme potasına giden ilk isim belli oldu. Alican ilk eleme adayı seçildi.

17 Aralık’ta yani dün akşam ise ikinci eleme adayı Batuhan seçildi.