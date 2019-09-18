MasterChef son bölümde kim elendi? MasterChef’te eleme gecesi geride kaldı…

MasterChef son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanırken eleme adayları belirlendi. MasterChef heyecan dolu bir eleme gecesini daha bıraktı. Eda ve Orhan’ın eleme adayı olarak birbirleriyle yarıştığı gecede galip gelen kim oldu? MasterChef’te kim elendi sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor…
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Mustafa, Suna, Orhan ve Eda Mehmet Şefin hazırladığı tabağın aynısını yapmak için yarıştı. Yarışmanın sonunda elenen isim Orhan olarak belirlendi.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
İkinci aşamada dokunulmazlığı EKİN kazandı ve EDA'nın ismini söyledi
Takımın belirlediği isim: ORHAN
Birinci aşamada dokunulmazlığı YASİN kazandı ve SUNA'nın ismini söyledi.
Takımın belirlediği kişi: MUSTAFA
ORHAN EREN KİMDİR?
Orhan Eren 46 yaşındadır. Steak House işletmeciliği yapıyor. İlkokuldan beri çalıştığını belirten Eren, ortaokulu ve liseyi dışarıdan tamamladığını belirtiyor.