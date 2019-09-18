MasterChef son bölümde kim elendi? MasterChef’te eleme gecesi geride kaldı…

MasterChef'te eleme gecesinde heyecan doruğa çıktı. MasterChef Türkiye'de yarışmaya devam etmek isteyen yarışmacılar tüm hünerlerini ortaya koydu. MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Birincisini Kırmızı takım kazandı ve Suna ile Mustafa eleme adayı oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu da Mavi takım kazandı. Eda ve Orhan eleme adayı oldu. Dört yarışmacı Mehmet Şefin hazırladığı Deniz Tarağı ve Salata Chicve menüsünü yaptı.

MasterChef son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanırken eleme adayları belirlendi. MasterChef heyecan dolu bir eleme gecesini daha bıraktı. Eda ve Orhan’ın eleme adayı olarak birbirleriyle yarıştığı gecede galip gelen kim oldu? MasterChef’te kim elendi sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor…

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Mustafa, Suna, Orhan ve Eda Mehmet Şefin hazırladığı tabağın aynısını yapmak için yarıştı. Yarışmanın sonunda elenen isim Orhan olarak belirlendi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

İkinci aşamada dokunulmazlığı EKİN kazandı ve EDA'nın ismini söyledi

Takımın belirlediği isim: ORHAN

Birinci aşamada dokunulmazlığı YASİN kazandı ve SUNA'nın ismini söyledi.

Takımın belirlediği kişi: MUSTAFA

ORHAN EREN KİMDİR?

Orhan Eren 46 yaşındadır. Steak House işletmeciliği yapıyor. İlkokuldan beri çalıştığını belirten Eren, ortaokulu ve liseyi dışarıdan tamamladığını belirtiyor.