MasterChef’te eleme gecesi heyecanı yaşandı! MasterChef’te kim elendi?

MasterChef'te dün bir isim daha elendi ve yarışmada sadece 5 kişi kaldı. Birbirinden yetenekli isimlerin son günlere kaldığı yarışmada heyecan artıyor. Rıfat, Batuhan ve Güzide'nin eleme potasında rekabet ettiği gecede elenen isim Rıfat oldu. İşte MasterChef'te eleme heyecanın yaşandığı son bölümün detayları...

MasterChef’te dün gece Rıfat, Batuhan ve Güzide’nin eleme oyununa gözler kilitlendi. Masterchef Türkiye’de eleme bu kez Danilo şefin hazırladığı bir Fransız yemeği yapıldı.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Rıfat, Güzide ve Batuhan arasında düzenlenen eleme yarışında Danilo şefin hazırladığı bir Fransız yemeği yapıldı. Tekniği yüksek olan yemeği yaparken yarışmacılar hayli zorlandı. Masterchef elemesinde gecenin birincisi Batuhan oldu ve potadan kurtuldu. Tournedos Alla Rossini yapan adaylar arasından Rıfat elendi. Güzide ise son 5'e kalan isim oldu.

ŞEFLERDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Şefler Rıfat ile ilgili övgü dolu sözlerde bulundular. Mehmet Şef Rıfat ile ilgili: “Bugüne kadar herkese adaletli davrandın. Ben bunun şahidiyim. Bu dünyada da, öbür dünyada da. Doğru gördüklerini hiçbir zaman esirgemedin” ifadelerinde bulundu.