MasterChef’te elenen isim belli oldu! Adım adım finale giden MasterChef Türkiye’de veda eden isim…

MasterChef'te elenen isim Batuhan, Ekin ve Alican arasında oynanan oyun sonrasında belli oldu. Adım adım finale yaklaşan yarışmanda dün akşam Acun, Beyaz, Seda Sayan ve Murat Boz rüzgarı esti. Peki MasterChef'te elenen isim belli oldu mu? İşte MasterChef'te kim elendi sorusunun yanıtı...

MasterChef'te bu hafta eleme potasına yer alan isimler Batuhan, Ekin ve Alican oldu. Yarışmada şampiyonluk için favoriler arasında yer alan üç isimden biri MasterChef’e veda etti. Eleme potasında elenen yarışmacı olmamak için yarıştığı gecede ünlüler masası eğlenceli dakikalar yaşattı. MasterChef'te ünlüler takımında Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Murat Boz, Saadet Özsırkıntı yer aldı, Beyazıt Öztürk takımın kaptanlığını üstlendi.

MASTERCHEF ELENEN İSİM: BATUHAN

MasterChef'te eleme yarışmasında potadaki isimler perde pilavı yaptı. Fırında hassas şekilde pişmesi gereken perde pilavını en kötü yapan isim olan Batuhan yarışmadan elendi. Alican ise son finalist oldu.

MASTERCHEF SON 4 BELLİ OLDU

Eleme potasındaki üç yarışmacı arasında oynanan eleme oyunu sonrasında MasterChef'te finale kalan son iki kişi belirlendi. Hafta içi finale kalan iki kişi Güzide ve Cemre olmuştu. Eleme oyununda Ekin, en başarılı tabağı yapan kişi olurken Alican MasterChef'te finale kalan son kişi oldu. Böylece 2019 MasterChef Türkiye finalistleri Cemre, Güzide, Ekin ve Alican oldu.