MasterChef’te elenen isim belli oldu! MasterChef’te eleme ardından gözyaşları sel oldu

MasterChef'te adım adım finale ilerlerken sona kala dört yarışmacıdan biri daha elendi. MasterChef'te Güzide, Alican ve Ekin'in elenmemek için yarıştığı eleme gecesinde şefler yarışmacılardan üç farklı lezzet yaptırarak, her birine puan verdi. Peki MasterChef'te kim elendi?

MasterChef son bölümde kıyasıya mücadele nefesleri kesti. Cemre’nin adını yarı finale yazdırmasının ardından Güzide, Alican ve Ekin elenen isim olmamak için üç farklı yemekten en yüksek puan almak için yarıştı. Yarışmacıların topik, yoğurttun ön plana çıktığı bir adet yemek ve Beef Wellington yaptığı gecede elenen isim en az puanı alan yarışmacı oldu.

MASTERCHEF’TE ELENEN İSİM: EKİN

MasterChef eleme gecesi 1. yemeğinde şefler Topik isimli yemeği yarışmacılardan yapmalarını istedi. Yapılan ilk yemek ardından puan durumu şekilde;

Güzide: 22 Puan

Alican: 17 Puan

Ekin: 13 Puan

MasterChef eleme gecesi 2. yemek: Şefler bu kez yarışmacılardan yoğurtun ön planda olduğu bir yemek istedi. Yemek ardından oluşan puan durumu;

Güzide: 43

Alican: 36

Ekin: 29

MasterChef eleme gecesi 3. yemek olarak Beef Wellington yapmalarını istediler. Oluşan son puan durumu şu şekilde;

Güzide:

Alican:

Ekin: