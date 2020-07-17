MasterChef’te geçen sene kim şampiyon olmuştu? 2019 MasterChef şampiyonu kim?

MasterChef’te geçen sene kim şampiyon olmuştu? 2019 MasterChef şampiyonu kim?

MasterChef 2020 bugün resmen başlıyor. Acun Ilıcalı'nın yapımlarından biri olan MasterChef yarışmasında geçtiğimiz yılın şampiyonunun kim olduğu da merak ediliyor. 2019 MasterChef yarışmasının şampiyonunu ve yeni sezondan bilgiler haberimizde...

MasterChef yarışmasının bu sezonki ilk bölümü bu akşam yayınlanacak. MasterChef’te geçen yılın şampiyonu ise internette sıkça araştırılmaya başlandı. Tv8’in sevilen yarışmalarından biri olan MasterChef’te 2019 şampiyonu Cemre Uyanık olmuştu. MasterChef 2020’de neler yaşanacağı şimdiden heyecanla bekleniyor. İşte yarışmadan detaylar…

MASTERCHEF 2020 BAŞLIYOR

Acun Ilıcalı, MasterChef yarışma programı için dünyanın her yerinden 100 bin başvuru geldiğini açıklamıştı. Sevilen yemek yarışması MasterChef, 17 Temmuz Cuma günü ekranlardaki yerini olacak.

MASTERCHEF 2019’DA KİM ŞAMPİYON OLMUŞTU?

MasterChef’te geçen sezon ise son beş yarışmacı arasında Batuhan, Ekin, Güzide, Alican ve Cemre bulunuyordu. MasterChef’in 5.’si Batuhan olurken, final haftasında ilk elenen ise Ekin olmuştu. Yarı finalde ise Cemre, Alican ve Güzide kozlarını paylaşmıştı. Final haftasına kalan yarışmacılar arasında profesyonel şef olmayan tek yarışmacı Güzide Mertcan, son bölümde elendi ve hayâllerine veda etmişti.

MasterChef 2019 büyük finale ise Cemre ve Alican kalmış son yemekte hünerlerini daha iyi sergileyen Cemre Uyanık mutlu sona ulaşarak 2019 Masterchef Türkiye’nin şampiyonu olmaya hak kazanmıştı.