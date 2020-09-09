MasterChef’te gözyaşları; Mehmet Şef, Furkan’ı ağlattı

Başladığı günden bu yana merakla takip edilen ve yaşanan gerginliklerle zaman zaman gündeme gelen MasterChef'te dün akşam yine gözyaşı vardı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında şefler tadım yaparken belki de sezonun en gergin anları yaşandı. Mehmet Şef'in Furkan'a yaptığı sert çıkış yarışmacının ağlamasına neden oldu.