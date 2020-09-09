MasterChef’te gözyaşları; Mehmet Şef, Furkan’ı ağlattı

MasterChef’te gergin anlar yaşandı. Tabağını yetiştiremeyen Furkan, Mehmet Şef’in sert eleştirilerine maruz kaldı. MasterChef Türkiye’nin 8 Eylül bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası şefler tadım yaparken sezonun en gergin anları yaşandı.
Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Somer Şef’in tarifi olan ördek yemeği hazırlamasını istedi.
Tadım bölümüne geçilmesinin ardından tabağını şeflerin karşısına götüren Furkan’a Mehmet Şef sesini yükseltti.
Yarışmacının eksik tabakla karşılarına gelmesine sinirlenen ve yaptığı yemeği beğenmeyen Mehmet Şef “Karşımıza bunu nasıl getiriyorsun” diyerek sözlerini sürdürdü.
Mehmet Şef’in tepkisi karşısında tabağını alarak yerine geçen Furkan kısa süre sonra ağlamaya başladı.
Furkan daha sonra stüdyodan ayrıldı.