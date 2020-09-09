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MasterChef’te gözyaşları; Mehmet Şef, Furkan’ı ağlattı
MasterChef’te gözyaşları; Mehmet Şef, Furkan’ı ağlattı
Başladığı günden bu yana merakla takip edilen ve yaşanan gerginliklerle zaman zaman gündeme gelen MasterChef'te dün akşam yine gözyaşı vardı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında şefler tadım yaparken belki de sezonun en gergin anları yaşandı. Mehmet Şef'in Furkan'a yaptığı sert çıkış yarışmacının ağlamasına neden oldu.
Magazin 9 Eylül 2020 - 09:28

MasterChef’te gergin anlar yaşandı. Tabağını yetiştiremeyen Furkan, Mehmet Şef’in sert eleştirilerine maruz kaldı. MasterChef Türkiye’nin 8 Eylül bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası şefler tadım yaparken sezonun en gergin anları yaşandı.

Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Somer Şef’in tarifi olan ördek yemeği hazırlamasını istedi.

Tadım bölümüne geçilmesinin ardından tabağını şeflerin karşısına götüren Furkan’a Mehmet Şef sesini yükseltti.

Yarışmacının eksik tabakla karşılarına gelmesine sinirlenen ve yaptığı yemeği beğenmeyen Mehmet Şef “Karşımıza bunu nasıl getiriyorsun” diyerek sözlerini sürdürdü.

Mehmet Şef’in tepkisi karşısında tabağını alarak yerine geçen Furkan kısa süre sonra ağlamaya başladı.

Furkan daha sonra stüdyodan ayrıldı.

 

Son güncelleme: 09:50 - 09.09.2020
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