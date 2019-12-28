MasterChef’te Güzide gözyaşlarına boğuldu!

MasterChef yarı final bölümünde yarışmacılar finalist olmak için kıyasıya mücadele ederken programa Güzide'nin gözyaşları damga vurdu. Sosyal medyada aldığı eleştirileden olumsuz etkilendiğini anlatan Güzide'ye rakipleri Alican ve Cemre'nin yanı sıra şeflerden de destek geldi.

Ekranların fenomen programı MasterChef’te şampiyon yarın gerçekleştirilecek program ile belli olacak. Final öncesinde hünerlerini şeflere sunan yarışmacılardan Güzide, ikinci yemeklere başlamadan önce gözyaşlarına boğuldu.

GÜZİDE’YE DESTEK RAKİPLERDEN GELDİ

Aşçılık eğitimi almadığı için finale çıkmayı haketmediğini belirten yorumlar almaktan dolayı üzgün olduğu söyleyen Güzide’ye Alican ile Cemre destek vererek, Güzide’nin yarı finale hak ederek geldiğini ve kendini en çok geliştiren isimlerden biri olduğunu dile getirdiler.

ŞEFLER GÜZİDE’NİN YANINDA

Güzide’nin yarı finale çıkmasından dolayı kendilerinin de eleştiri aldığını dile şefler adaletli davrandıklarını belirterek, rüşvet aldıklarını dahi iddia edenler olduğunu söyledi. Ayrıca Güzide’nin hak ederek, kendini geliştirerek yarı finale ulaştığının altını çizdiler.