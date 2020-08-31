MasterChef’te kim elendi? Favori olarak görülen isim veda etti!

MasterChef’te kim elendi? Favori olarak görülen isim veda etti!

MasterChef'ye heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı ve son günlerde sık sık oyun kaybeden mavi takımdan bir isim yarışmaya veda etti. Emir, Gülşah, Berk, Duygu, Ayyüce ve Uğur, MasterChef'te yarışmaya devam edebilmek için mücadele verdi. İşte elenen isim...

Dün gece MasterChef’te 6 yarışmacı bir hafta daha yarışmaya devam edebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Harika yemeklerin yapıldığı gecede favori gösterilen birçok ismin potada olması heyecan seviyesini artırdı.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

leme adaylarından Uğur, Gülşah, Emir, Berk, Duygu ve Ayyüce iki aşamalı eleme gecesinde ilk olarak yaratıcılık bölümünde karşılaştı. 6 yarışmacıdan şeflerin en az beğendiği yemeği hazırlayan 3 yarışmacı Gülşah, Uğur ve Berk olarak belirlendi. Eleme finalinde karşılaşan bu üç yarışmacı şef Somer Sivrioğlu’nun hazırladığı perde pilavını yapmaya çalıştı. Şeflerden en düşük puanı alan Berk’in tabağı oldu ve Berk İlter yarışmaya veda etti.

BERK İLTER KİMDİR?

20 yaşındaki Berk İlter, yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. 13 yaşında bu mesleğe karar verdiğini ifade eden Berk, Etiler Turizm Otelcilik ve Anadolu Meslek Lisesi'ni seçerek eğitimine bu yolda bir yön vermiş; dört yıllık lise eğitimi süresince iki farklı yerde staj yaparak tecrübe edinmiştir. 15 yaşına geldiğinde Rennassaince Bosphorus Hotel'de, 16 yaşında Fransa'nın Lyon bölgesinde Michelin yıldızlı bir restoranda çalışan Berk İlter, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye okumak için İsviçre'ye gitmeye karar vermiştir.

“BHMS” adlı okuldan henüz ikinci sınıftayken kabul gören Berk, İsviçre'de de iki staj yapmıştır. Oradaki ilk stajını Waldhaus Flims Hotel'de tamamlayan Berk İlter, son stajını ise dünyanın en pahalı otellerinden biri olan President Wilson'da, yine Michelin yıldızlı bir restoranda yapmıştır.