MasterChef’te kim elendi? İşte MasterChef elenme adayları ve veda eden isim…

MasterChef’te kim elendi? İşte MasterChef elenme adayları ve veda eden isim…

MasterChef son bölümde eleme heyecanı yaşandı. Her iki takımdan da çıkan ikişer aday arasında MasterChef'te kim elendi belli oldu. Yarışmada oynanan ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı, ikinci dokunulmazlık oyununu ise kırmızı takım kazandı. MasterChef’in son bölümünde eleme adayları; Açelya, Murat, Yasin, Faruk Batuhan oldu. Peki MasterChef'te elenen isim kim? İşte MasterChef'te son bölüm detayları...

MasterChef'in Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kırmızı takımın kazanmasının ardından dün oynana dokunulmazlık oyunun mavi takım kazandı. 9 Ekim günü yayınlanan son bölümünde şef olma hayallerine veda eden isim belli oldu. Elenme potasındaki dört isim elenmekten kurtulmak için dana incik pişirdi. Şefler dört yarışmacının yemeğinden en çok Murat'ınkini sonrasında da Yasin'inkini beğendi. Peki MasterChef'e kim veda etti? Açelya mı Faruk Batuhan mı? İşte merak edilenler…

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme adayları: Açelya, Murat, Yasin, Faruk Batuhan

ELENEN İSİM: AÇELYA

1.DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM: MAVİ

Dokunulmazlığı kazanan isim: Eda

Eda’nın belirlediği isim: Açelya

Kırmızı takımın oylama sonucu belirlediği isim: Faruk Batuhan

2.DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM: KIRMIZI

Dokunulmazlığı kazanan isim: Batuhan

Batuhan'ın belirlediği isim: Murat

Mavi takımın belirlediği isim: Yasin

MAVİ TAKIM BİR PUAN İLE KAYBETTİ

MasterChef son bölümde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dokunulmazlık oyunun için mücadele eden takımların kaderini aldıkları puanlar belirledi. Takımlarını kaderini belirleyen oylamada kaybeden takım maviler oldu. 1 puanla yarışı kaybeden mavi takım dokunulmazlık oyununa çıktı.

MURAT VE RIFAT ARASINDA “ADAMLIK” TARTIŞMASI

MasterChef’te elenme adayları belirlenirken Murat ve Rıfat arasında “adamlık” tartışması çıktı. Rıfat, Murat’a ‘önce insan sonra adam ol’ dedi. Murat’ın yanıtı da ‘Ben Trabzon’da insan olarak doğdum adam oldum’ şeklindeydi.