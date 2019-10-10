MasterChef’te kim elendi? İşte MasterChef elenme adayları ve veda eden isim…

MasterChef'in Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kırmızı takımın kazanmasının ardından dün oynana dokunulmazlık oyunun mavi takım kazandı. 9 Ekim günü yayınlanan son bölümünde şef olma hayallerine veda eden isim belli oldu. Elenme potasındaki dört isim elenmekten kurtulmak için dana incik pişirdi. Şefler dört yarışmacının yemeğinden en çok Murat'ınkini sonrasında da Yasin'inkini beğendi. Peki MasterChef'e kim veda etti? Açelya mı Faruk Batuhan mı? İşte merak edilenler…
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Eleme adayları: Açelya, Murat, Yasin, Faruk Batuhan
ELENEN İSİM: AÇELYA
1.DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM: MAVİ
Dokunulmazlığı kazanan isim: Eda
Eda’nın belirlediği isim: Açelya
Kırmızı takımın oylama sonucu belirlediği isim: Faruk Batuhan
2.DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM: KIRMIZI
Dokunulmazlığı kazanan isim: Batuhan
Batuhan'ın belirlediği isim: Murat
Mavi takımın belirlediği isim: Yasin
MAVİ TAKIM BİR PUAN İLE KAYBETTİ
MasterChef son bölümde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dokunulmazlık oyunun için mücadele eden takımların kaderini aldıkları puanlar belirledi. Takımlarını kaderini belirleyen oylamada kaybeden takım maviler oldu. 1 puanla yarışı kaybeden mavi takım dokunulmazlık oyununa çıktı.
MURAT VE RIFAT ARASINDA “ADAMLIK” TARTIŞMASI
MasterChef’te elenme adayları belirlenirken Murat ve Rıfat arasında “adamlık” tartışması çıktı. Rıfat, Murat’a ‘önce insan sonra adam ol’ dedi. Murat’ın yanıtı da ‘Ben Trabzon’da insan olarak doğdum adam oldum’ şeklindeydi.