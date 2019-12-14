MasterChef’te kim elendi? İşte MasterChef Türkiye’ye veda eden isim…

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Son 6 yarışmacının kaldığı MasterChef'e bir kişi daha veda etti. Eleme adaylarından Rıfat mı, Batuhan mı, Güzide mi MasterChef'ten gitti? Yarışmada kim elendi?

MasterChef’te geçtiğimiz günlerde Batuhan ve Rıfat eleme adayı olarak belirlenmişti. Bu akşam da Güzide ve Alican arasındaki düelloyu Güzide kaybetti ve elem adayı oldu. Peki MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

MASTERCHEF’TE ELENEN İSİM: RIFAT



Masterchef Türkiye’de eleme yarışmasında yapılacak yemeği Danilo Şef seçti. Fransız mutfağından Tournedos Alla Rossini yapan adaylar arasından Rıfat elendi. Güzide ise son 5’e kalan isim oldu.

BATUHAN 3 HAFTADIR POTADA

Masterchef’te ilk dokunulmazlık oyununu Güzide’nin kaptanı olduğu mavi takım kaybetmişti. Eleme potasına gönderilecek ismi belirleyen oyunda ise Rıfat potaya düşen isim oldu. Dokunulmazlık oyunlarının ikincisi de kırmızı takım kaybetti. Cemre ve Ekin kurtulurken potaya Batuhan gitti. Batuhan 3 haftadır potadan başını kaldıramıyor.