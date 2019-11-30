Masterchef’te kim elendi? İşte MasterChef’te elenen yarışmacı…

MasterChef'te bu hafta eleme potasında yer alan isimler; Güzide, Kıvanç, Rıfat ve Batuhandı. Elenen yarışmacı olmamak için kıyasıya mücadele sonrasında belli oldu. Yarışmacılar eleme oyunu öncesinde sürpriz bir ödül oyunu oynadılar. Peki MasterChef'te kim elendi, kim gitti?

MasterChef'in son bölümünde heyecan doruktaydı. Eleme potasında iki başarılı isim Kıvanç ve Rıfat son ikiye kaldı. Eleme oyununda önce yarışmacılar şeflerin isteği üzerine sürpriz bir ödül oyunu oynadı. Hazırladıkları karavana yemekler sonrasında ödülünün ne olduğunu öğrenen yarışmacılar şaşırdı. Eleme oyununda ise Somer şefin hazırladığı uskumru dolmasını en iyi yapan isim Batuhan, ikinci isim ise Güzide oldu. Yarışmanın eleme kısmında son ikiye kalan isimler Rıfat ve Kıvanç oldu. İşte MasterChef'e veda eden isim…

MASTERCHEF’TE ELENEN YARIŞMACI: KIVANÇ

MASTERCHEF’TE ANLAMLI ÖDÜL OYUNU

MasterChef Türkiye’te oynanan takım oyununda sürpriz bir son yaşandı. Kazanmayı bekleyen iki takım, Şeflerin sözleri ile mutluluğa boğuldu. MasterChef Türkiye’te oynanan takım oyunu sonrası yapılan yemekler Beşiktaş Belediyesi’nin aş evine gönderildi ve ihtiyaç sahiplerine ikram edildi.

MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK

Dokunulmazlığı hiç kimse alamadı. Takım kendi içinde oylama yaptı BATUHAN ve KIVANÇ eleme adayları oldu.

MASTERCHEF BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK

Dokunulmazlığı kazanan isim: EKİN

Ekin'in belirlediği isim: RIFAT

Takımın oylama sonucu belirlediği isim: GÜZİDE