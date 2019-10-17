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MasterChef’te kim elendi? MasterChef’te bir ilk! Kendini eleme adayı yaptı
MasterChef’te kim elendi? MasterChef’te bir ilk! Kendini eleme adayı yaptı
MasterChef'te elenen isim belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından, ikinci dokunulmazlığı Mavi takım kazandı. Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin eleme adayı olan isimler oldu. Dört yarışmacı son bölümde elenmemek için yemeklerini yaptı. Şeflerin tadımı sonrasında elenen isim seçildi. Yarışmada bir ilk yaşandı ve Kırmızı takımın kaptanı Ekin kendini eleme adayı olarak gösterdi. Peki MasterChef kim elendi?
Magazin 17 Ekim 2019 - 08:22

MasterChef’in haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kırmızı takımın kazanmasının ardından dün oynanan dokunulmazlık oyunun mavi takım kazandı. Son bölümde; Türkiye'ye özel köfteler; Akçaabat köfte, ekşili köfte, İzmir köfte, kadınbudu köfte, Bursa pideli köfte yapıldı. Mavi takımın yaptığı köfteler daha çok beğenildi ve dokunulmazlığı aldılar. Peki MasterChef’e kim veda etti?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ: YEKATERİNA

BİRİNCİ ELEME ADAYLARI

En iyi tabağı ortaya koyan BATUHAN dokunulmazlığı kazandı.

Batuhan’ın belirlediği eleme adayı: GÜZİDE

Mavi takımın oylama sonucu belirlediği isim: YEKATERİNA

İKİNCİ ELEME ADAYLARI

En iyi tabağı ortaya koyan ALİCAN dokunulmazlığı kazandı.

Alican'ın belirlediği eleme adayı: CEMRE

Kırmızı takımın belirlediği eleme adayı: EKİN

ELEME ADAYLARI: EKİN, CEMRE, GÜZİDE VE YEKATERİNA

1. EKİN
2. GÜZİDE
3. CEMRE

KAPTAN KENDİNİ ELEME ADAYI YAPTI

MasterChef Türkiye 31.bölümde dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda oylamada beklenmedik bir durum yaşandı. Rıfat, Murat ve mavi takım kaptanı Ekin 4 oy aldı. Aynı sayıda oy alındığı için eleme adayını Ekin belirledi. Ekin tercihini kendisinden yana kullandı..

Son güncelleme: 08:59 - 17.10.2019
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