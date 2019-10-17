MasterChef’te kim elendi? MasterChef’te bir ilk! Kendini eleme adayı yaptı

MasterChef’te kim elendi? MasterChef’te bir ilk! Kendini eleme adayı yaptı

MasterChef'te elenen isim belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından, ikinci dokunulmazlığı Mavi takım kazandı. Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin eleme adayı olan isimler oldu. Dört yarışmacı son bölümde elenmemek için yemeklerini yaptı. Şeflerin tadımı sonrasında elenen isim seçildi. Yarışmada bir ilk yaşandı ve Kırmızı takımın kaptanı Ekin kendini eleme adayı olarak gösterdi. Peki MasterChef kim elendi?