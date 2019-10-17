MasterChef’te kim elendi? MasterChef’te bir ilk! Kendini eleme adayı yaptı

MasterChef’in haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kırmızı takımın kazanmasının ardından dün oynanan dokunulmazlık oyunun mavi takım kazandı. Son bölümde; Türkiye'ye özel köfteler; Akçaabat köfte, ekşili köfte, İzmir köfte, kadınbudu köfte, Bursa pideli köfte yapıldı. Mavi takımın yaptığı köfteler daha çok beğenildi ve dokunulmazlığı aldılar. Peki MasterChef’e kim veda etti?
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ: YEKATERİNA
BİRİNCİ ELEME ADAYLARI
En iyi tabağı ortaya koyan BATUHAN dokunulmazlığı kazandı.
Batuhan’ın belirlediği eleme adayı: GÜZİDE
Mavi takımın oylama sonucu belirlediği isim: YEKATERİNA
İKİNCİ ELEME ADAYLARI
En iyi tabağı ortaya koyan ALİCAN dokunulmazlığı kazandı.
Alican'ın belirlediği eleme adayı: CEMRE
Kırmızı takımın belirlediği eleme adayı: EKİN
ELEME ADAYLARI: EKİN, CEMRE, GÜZİDE VE YEKATERİNA
1. EKİN
2. GÜZİDE
3. CEMRE
KAPTAN KENDİNİ ELEME ADAYI YAPTI
MasterChef Türkiye 31.bölümde dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda oylamada beklenmedik bir durum yaşandı. Rıfat, Murat ve mavi takım kaptanı Ekin 4 oy aldı. Aynı sayıda oy alındığı için eleme adayını Ekin belirledi. Ekin tercihini kendisinden yana kullandı..