MasterChef’te kim elendi? MasterChef son bölüme sabotaj iddiası damga vurdu!

MasterChef son bölümde elenme heyecanı yaşandı. Ekranların fenomen programı MasterChef'te bu hafta sabotaj iddiası yarışmacıların ve izleyicilerin ağzını açık bıraktı. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte, MasterChef son bölümünde yaşanan olaylar...

MasterChef’in 10 Eylül günü yayınlanan son bölümünde şef olma hayallerine veda eden isim belli oldu. İzleyiciler eleme heyecanı yanı sıra takım içerisindeki sabotaj iddiasına da şahit oldu. Tabakların hazırlanmasını sabote ettiğini açıklayan Nalan, şok etkisi yarattı. İşte MasterChef’te yaşanan olaylar…

MASTERCHEF’TA ELENEN İSİM: Nalan

Nalan, Eda, Orhan ve Ekin eleme potasında mücadele edecek isimler olarak belirlendi. Elenme potasına giren adaylar arasında Nalan şef olma hayallerine veda etti.

NALAN TAKIMINI SABOTE ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

MasterChef Türkiye 11. bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takımda yaşanan tartışma ile ilgili şoke eden itiraf geldi. Nalan, bireysel dokunulmazlık öncesi herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu. Takım içindeki düzeni Eda ile beraber bozduklarını ifade eden Nalan, kendisini şu sözlerle savundu; “Son yaptığım tabakta ben direk söylenecek kişi olmadığımı düşündüğüm için kırıldım. Kırıldığım için de doğruyu söylemek gerekirse sabote ettim. Bunu açık açık söylüyorum artık.”