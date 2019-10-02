MasterChef’te kim elendi? MasterChef’te eleme gecesi heyecanı sonunda bir kişi veda etti…

MasterChef’te kim elendi? MasterChef’te eleme gecesi heyecanı sonunda bir kişi veda etti…

MasterChef'te dün dokunulmazlık oyunları takım oyunları ve eleme heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye'nin 23. bölümünde büyük bir heyecanın yaşandığı yarışmayı ise kazanan yine Kırmızı takım oldu. Böylelikle eleme adayları yine Mavi Takım arasından oldu. Peki MasterChef'e kim veda etti?

MasterChef’te dokunulmazlık oyunu bu hafta hem gerilim dolu hem de eğlenceli dakikalar yaşattı. MasterChef’te dokunulmazlık oyunu, hem güldürdü hem de kendisini koruma altına alan takımı belirledi. Maslak’ta, gökdelenlerin arasında gerçekleşen mücadelede amaç, ünlü isimlere yemekleri beğendirmek oldu. Heyecan dolu oyunlar sonunda MasterChef’te elenen isim açıklandı, peki kim elendi?

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Dünkü bölümde Mavi Takımdan Eda ve Alican’ın eleme adayı olmasının ardından bu akşam yine dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takımdan Bahri son eleme adayı oldu. Sevilen yarışmada Alican, Bahri ve Eda’nın arasından elenen isim Bahri oldu…

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Bireysel dokunulmazlıkta en iyi imambayıldı yemeğini yapan Cemre birinci olarak bu hakkı elde etti.