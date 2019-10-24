MasterChef’te kim elendi? MasterChef’te elenen ismi duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Masterchef'te kim elendi, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ardından belli oldu. Mavi takım iki dokunulmazlık oyununu kazandı, dört eleme adayı da kırmızı takımda çıktı. MasterChef'te elenen isim olmamak için Mustafa, Batuhan, Alican ve Faruk Batuhan kıyasıya mücadele etti. Peki MasterChef'te kim elendi?

MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım, ikinci oyunu da kazanmayı başardı. Kırmızı takımdan Mustafa, Batuhan, Alican ve Faruk Batuhan eleme adayı olarak belirlendi. Son bölüm; yarışmacılar bu kez tabldot ürünleri yaptılar. Yemek menüsünde mercimek çorbası, orman kebabı, pilav ve irmik tatlısı vardı. Yemekleri oylayan işletme çalışanlar tarafından mavi takımın yemeği daha çok beğenildi ve dokunulmazlığı aldılar. Peki MasterChef'e kim veda etti?

MASTERCHEFTE KİM ELENDİ? ELENEN YARIŞMACI FARUK BATUHAN

Birinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım kendi içinde bir dokunulmazlık oyunu oynadı. Birinci dokunulmazlığı Mustafa kazandı ve eleme adayı olarak Faruk Batuhan'ın ismini verdi. Kırmızı takım kendi içinde oylama yaptı. Alican ve Eda 4’er oy aldığı için eleme adayını takımın kaptanı olan Yasin belirledi. Yasin, Alican’ın ismini verdi.

İkinci dokunulmazlık oyununda ise dokunulmazlığı Eda kazandı ve eleme adayı olarak Mustafa'nın ismini belirledi. Takım kendi içinde oylama yaptı. Yasin ve Batuhan eşit oy alınca takım kaptanı Yasin, eleme potasına Batuhan'ı yolladı.

BATUHAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mustafa, F. Batuhan, Alican ve Batuhan arasında oynanan eleme oyunu sonrasında veda eden isim belli oldu. Faruk Batuhan’ın elenmesinin ardından adaşı Batuhan gözyaşlarına boğuldu. Yarışmacıyı Faruk Batuhan teselli etti.