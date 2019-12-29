MasterChef’te kim elendi? MasterChef’te finale kalan isimler belli oldu!

MasterChef’te kim elendi? MasterChef’te finale kalan isimler belli oldu!

MasterChef'te büyük final öncesinde elenen son yarışmacı belli oldu. Yarı finale adını yazdırmayı başaran Cemre, Güzide ve Alican finale çıkan iki yarışmacıdan biri olmak için üç farklı yemekte hünerlerini sergiledi. Peki MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef finaline kalan yarışmacılar...

MasterChef’te final bölümü öncesinde yarı finalde yarışmacılar nefesleri kesti. Cemre, Güzide ve Alican günün ilk yemeğinde verilen malzemelerle dilediği yemeği hazırladı. İkinci yemekte yarışmacılar MasterChef’e ilk geldiklerinde yaptıkları yemeği tekrar yaptı. Elenen yarışmacıyı belirleyecek günün son yemeğinde ise şefler yarışmacılardan hayatında önemli bir yer tutan yemeği yapmalarını istedi.

MASTERCHEF’TE ELENEN İSİM: GÜZİDE

Günün ilk yemeğinde market konseptinde yarışan yarışmacılar dilediği yemeği yaptılar.

Güzide: 11

Alican: 20

Cemre: 24

Günün ikinci yemeğinde yarışmacılar MasterChef’e ilk geldiklerinde yaptıkları yemeği tekrar hazırladı.

Güzide: 33

Alican: 40

Cemre: 47

Günün elenen yarışmacıyı belirleyecek yemeğinde şefler yarışmacılardan hayatında önemli bir yer tutan yemeği yapmalarını istedi.

Güzide: 54

Alican:66

Cemre: 69

MasterChef yarı finalde en az puanı Güzide topladı. Böylece MasterChef üçüncüsü olarak Güzide yarışmaya veda etti. Cemre ve Alican ise adını finale yazdırmayı başardı.