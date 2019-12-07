MasterChef’te iddialı isim yarışmaya veda etti… MasterChef’te kim elendi?

MasterChef'te Yasin ve Cemre'nin eleme potasında olduğu MasterChef'te potaya son katılan isim Batuhan oldu. Eleme yemeği Somer Şef'ten geldi. Kilis pie olarak bilinen yemeği yapan yarışmacılar arasından ilk çıkan isim Cemre oldu. İşte MasterChef eleme gecesinde yaşananlar...

MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı dün akşam yaşandı. Yasin ve Cemre’nin eleme adayı olduğu geceye bir isim daha dahil oldu. MasterChef’in bu sezon ilk bölümlerinden beri hareketleriyle dikkat çeken ve iddialı olan isimlerinden Yasin için hüzünlü bir gece yaşandı. İşte MasterChef’te dün gece elenen isim…

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Cemre elenmekten kurtulurken Batuhan ve Yasin arasında yapılan seçimde ise elenen isim Yasin oldu.

BU HAFTA NELER YAŞANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda MasterChef’te yeni kurallarla yapılan ilk yarışma heyecan yarattı. Yarışmacılar, Danilo Şef’in tarif ettiği Kış Tüneli adlı yemeği 50 dakika içinde yapmaya çalıştı. Batuhan bu oyundan birinci olarak çıktı. En iyi ikinci tabağı hazırlayan Cemre olurken, Ekin ise 3. oldu. Elemede son ikiye ise Rıfat ve Yasin kaldı. Tabağını tam olarak yetiştiremeyen ve eksikleri bulunan Yasin, şeflerin kararıyla bu haftanın ilk eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununda ise; Şeflerin istediği menüde ördek göğsü, analı kızlı, patlıcan kebabı ve tarte vardı. Yemekleri eski yarışmacılar değerlendirdi ve mavi takım ikinci oyunu da kazandı. Kırmızı takımda yer alan Batuhan ve Cemre eleme potasına girmemek için Mehmet Şef’in tabağını en güzel şekilde yapmaya çalıştı. Şefler eleme potasına Cemre’yi gönderdi.

Cuma günü oynana üçüncü dokunulmazlık oyunun da mavi takım kazandı ve böyle kırmızı takımın üçüncü yarışmacısı olan Batuhan da eleme adayı oldu. Yarışma sonrasında yapılan eleme oyunu neticesinde elenen yarışmacı Yasin oldu.