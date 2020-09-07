MasterChef’te kim elendi? Şefler elenen isim için karar vermekte zorlandı

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef'in yayınlanan son bölümde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta boyunca oynanan üç dokunulmazlık oyunu sonrasında Eray, Ebru, Berker, Gülşah, Özgül ve Duygu eleme adayı olmuştu. İki aşamalı eleme oyununda son üçe kalan Gülşah MasterChef'te elendi.

MasterChef’in son bölümünde heyecan eleme ile tavan yaptı. Yarışmacılar iki aşamalı eleme gecesinde ilk olarak ürün bazlı yaratıcılık etabında mücadele etti. Daha sonra ise tabağı en az beğenilen 3 yarışmacıyla eleme finali oynandı. İşte MasterChef'e veda eden son yarışmacı…

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2020'nin eleme gecesinde Eray, Ebru, Berker, Gülşah, Özgül ve Duygu yarıştı. İki etaplı eleme gecesinde yaratıcılık etabını başarıyla geçen yarışmacılar Eray, Özgül ve Duygu oldu. Kalan 3 yarışmacı eleme finali oyununda karşılaştı. Şeflerin verdiği duxelle dana pirzola yemeğinde tabağı en az beğenilen isim Gülşah oldu ve MasterChef 2020'ye veda etti.

ŞEFLER ELENEN TABAK İÇİN KARAR VEREMEDİ

Eleme adayı olan isimler arasında son ikiye kalan Berker ve Gülşah için şefler uzun süre kararsızlık yaşadı. Üç kez fikir alışverişi için toplantı yapan şefler durumu “son zamanlarda verdiğimiz en zor kararlardan biri oldu” sözleriyle açıkladı.