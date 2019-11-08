MasterChef’te kim elendi? Sık sık eleme potasına giren isim MasterChef’e veda etti…

MasterChef'te bir eleme gecesi heyecanı daha yaşandı. Masterchef Türkiye'de elenen isim belli olduç Güzide, Suna, Eda ve Mustafa arasından Master Şef'e veda eden yarışmacı, göz yaşlarını tutmakta zorlandı. İşte MasterChef'in son bölümüne dair detaylar ve MasterChef'ten elenen isim...

MasterChef’te eleme gecelerinde heyecan doruğa çıkıyor. Bu hafta oynanan 2 dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayları mavi takımdan Suna ve Mustafa, kırmızı takımdan ise Güzide ve Eda olmuştu. Oynanan eleme oyunu sonrasında en kötü yemeği yapan yarışmacı veda etti. MasterChef jürisi eleme adaylarının yemeklerini değerlendirdi. En iyi yemeği yapan isim Suna oldu ve ilk potadan o kurtuldu. İkinci olarak Güzide eleme potasından çıkıp rahat bir nefes aldı.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Son 2’ye kalan isim Mustafa ve Eda oldu. Jüri kararını açıkladı. Bu hafta elenen isim Eda oldu. Aslen Sivaslı olan Eda, 6. kez girdiği eleme potasından bu kez çıkamadı.

DÜN GECE NELER YAŞANDI

KIRMIZI TAKIMIN DOKUNULMAZLIK OYUNU

Dokunulmazlığı kazanan isim BATUHAN oldu ve eleme adayı olarak EDA‘yı seçti.

Kırmızı takımda yapılan oylamada RIFAT ve GÜZİDE 4’er oy aldı ve takım kaptanı olan Eda eleme potası için GÜZİDE‘yi seçti.

MAVİ TAKIMIN DOKUNULMAZLIK OYUNU

MasterChef'in Salı akşamı yayınlanan bölümünde; Balkanlar'a özgü nefis bir menü vardı. Yarışmacılar, pırasa böreği, ciğer sarma, kuzu kol kapama, çene çarpan çorbası ve trileçe tatlısı yaptı. Oylama sonucunda dokunulmazlığı 4-3 skorla kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında yeni bir dokunulmazlık oyunu oynadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: MUSTAFA ve SUNA

Dokunulmazlığı kazanan KIVANÇ eleme adayı olarak MUSTAFA‘nın ismini beirledi.

Mavi takımın oylaması sonucu en çok oyu alan SUNA ve YASİN oldu. Bu durumda kaptan olan Cemre yeniden oy kullandı ve ikinci eleme adayı olarak SUNA‘yı seçti.