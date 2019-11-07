MasterChef’te kim elenecek? İşte MasterChef’te haftanın eleme adayları…

MasterChef'te eleme akşamı geldi. MasterChef Türkiye bu akşam veda gecesi ile ekrana gelecek. Dün akşam ikinci dokunulmazlık oyunu ile ekrana gelen MasterChef'te son eleme adayları da belli oldu. MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte eleme potasında yer alan isimler…

MasterChef Türkiye’de veda gecesi geldi ve bir isim bu akşam MasterChef’e veda edecek. İkinci dokunulmazlık oyununda Çin mutfağı ile ilgili yemekleri yapan mavi ve kırmızı takımda kıyasıya bir yarış oldu. Peki eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununda kazanan isim Batuhan oldu ve eleme adayı olarak Eda’yı seçti. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda Rıfat ve Güzide 4’er oy aldı, takım kaptanı olan Eda eleme potası için Güzide‘yi seçti. Dokunulmazlığı kazanan Kıvanç eleme adayı olarak MUSTAFA‘nın ismini beirledi. Mavi takımın oylaması sonucu en çok oyu alan Suna ve Yasin oldu. Bu durumda kaptan olan Cemre yeniden oy kullandı ve ikinci eleme adayı olarak Suna‘yı seçti.



MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: MUSTAFA, SUNA, EDA ve GÜZİDE

DÜN GECE NELER OLDU?

Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde dokunulmazlığı almak isteyen yarışmacılar Çin yemeklerinden oluşan 7 ürünlük bir menü hazırladı. Çin böreği, tatlı ekşi soslu tavuk, tuzlu karabiberli kalamar, Wonton çorbası, Moğol soslu dana et, Çin pilavı, kızarmış dondurma. Yarışmanın sonucunda jüri mavi takımın yemeklerini beğendi. Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynadı.