MasterChef’te kim kazandı? MasterChef Türkiye 2020’de kimler elendi?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 16 kişilik ana kadrosunu belirlemek için yapılan final turunda bu akşam bir iki isim daha belirlendi. 16 kişilik ana kadroya dahil olacak 8 kişi içerisinde yer almak için ter döken yarışmacılar zor anlar yaşadı. Peki MasterChef'te kimler kazandı, kimler elendi? İşte gecede yaşananlar...

Tv8 ekranlarında beğeniyle takip edilen MasterChef Türkiye 2020 programında ilk final turu bugün tamamlandı. MasterChef’in 16 kişiden oluşan ana kadrosunu belirlemek için düzenlenen final turunda bu akşam iki yarışmacı daha kazanmayı başardı ve ilk 8 arasına katıldı. Danilo Şef, Mehmet Şef ve Somer Şef’in istediği yemekleri teknik, görsel ve tat olarak en iyi şekilde hazırlamaya çalışan yarışmacılar zaman zaman zor anlar yaşadı. İşte MasterChef’te gecenin kazanan ve kaybeden isimleri…

ANA KADRONUN İLK 8 YARIŞMACISI BELLİ OLDU!

MasterChef’in 16 kişilik ana kadrosunu belirlemek adına düzenlenen final turunda ilk aşama sona erdi. Bu akşam yapılan iki turluk oyunda yarışmacılar ilk 8 kişi arasına girmek için mücadele etti. Final turunda 7. yarışmacıyı belirlemek için yarışmacılardan Elbasan Tava istendi. 8. ismi belirleyecek yemek ise şeker ve süt ile yapılacak tatlı olarak açıklandı.

Son 16’nın ilk 8 yarışmacısı; Sedat, Serhat, Duygu, Esra, Özgül, Emir, Ayyüce ve Furkan olarak belirlendi.

MASTERCHEF’TE KAZANAN VE ELENEN İSİMLER

MasterChef’in yeni bölümünde ilk final turu sona erdi. 16 kişilik ana kadro için belirlenecek 8 yarışmacı arasına bu akşam iki isim daha katıldı. Şeflerin en iyiyi değerlendirdiği final turunda ana kadroya dahil olacak 7. yarışmacı Elbasan Tava’yı en iyi yapan Esra Tokelli oldu ve ana kadroya katıldı. Final turunda ise yarışmacılardan süt ve şeker ile tatlı yapılması istendi. Bu ürünü en iyi yaparak şeflerin seçtiği ve 16 kişilik ana kadroya dahil olan 8. yarışmacı ise Furkan Yalçın oldu.

Yarışmadan elenen isimler ise, Emel, Didem, Rezzan, Selin ve Berker oldu.