MasterChef’te kim kazandı? MasterChef Türkiye’de 13. yarışmacı kim seçildi?

MasterChef’te kim kazandı? MasterChef Türkiye’de 13. yarışmacı kim seçildi?

MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Programda bu akşam ana kadroya seçilecek 13. yarışmacı belirlendi. Tansiyonun giderek arttığı yarışmada bu akşam şeflerin verdiği yemeği en iyi yapan isimler final turu oyununda karşılaştı. Peki MasterChef'te kim kazandı?

Tv8’de ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında heyecan artıyor. Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef’in belirleyeceği ana kadro yavaş yavaş oluşuyor. MasterChef’in 16 kişilik ana kadrosunda yer almak isteyen yarışmacılar en iyi yemekleri sunmaya çalışıyor. Rekabetin arttığı MasterChef Türkiye’de bu akşam ana kadronun 13. yarışmacısı belirlendi. İşte kaznan isim…

MASTERCHEF’TE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020’nin bu akşamki yeni bölümü yine heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Yarışmacılar final turunda önce 6 kişi arasına ardından da ana kadroya seçilmek için mücadele etti. Şeflerin verdiği fındık ürünü ile en iyi yemeği hazırlayan Uğur Yılmaz Deniz gecenin birincisi oldu ve 16 kişilik ana kadronun 13. ismi olmayı başardı.