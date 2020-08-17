MasterChef’te kim kazandı? MasterChef yarışmacı ana kadrosu belli oldu!

MasterChef’te kim kazandı? MasterChef yarışmacı ana kadrosu belli oldu!

MasterChef'te uzun süren elemelerin ardından 16 kişilik ana yarışmacı kadrosu belli oldu. MasterChef'in son bölümünde son iki yarışmacıdan biri olmak isteyen adaylar tüm hünerlerini sergiledi. İki yarışmacı Adana Kebap ve yaratıcılık yemeği oyunuyla önlüğü alma şansına sahip oldu. MasterChef'te kim kazandı? İşte MasterChef yarışmacı kadrosu...

Ekranların vazgeçilmez yarışmalarında biri haline gelen MasterChef’te gerçekleştirilen final turu ile 16 kişilik yarışmacı kadrosu belli oldu. İlk yarışta Adana Kebap yemeği şefler tarafından en beğenilen yarışmacı önlüğü alırken, ikinci yarışta şeftali ile yaratıcılık oyunu oynandı ve son önlüğü alan isim belli oldu.

MASTERCHEF’TE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 16 Ağustos Pazar günü yayınlanan bölümünde Adana Kebap yapılması istendi. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde Adana Kebabı en iyi yapan ve yarışmanın ana kadrosuna katılan 15. yarışmacı Gülşah oldu.

MasterChef Türkiye’nin 16. ana kadro yarışmacısı ise şeftali meyvesiyle yapılması istenen yaratıcılık yemeğini en iyi yapan Ebru oldu.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

MasterChef’in 16 kişilik yarışmacı kadrosunda Ayyüce, Serhat, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat, Celal ve Barbaros, Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Tanya, Özgül ve Emir yer alacak.