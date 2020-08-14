MasterChef’te kim kazandı? MasterChef’te Dilara neden çekildi?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında yeni bölüm yine nefes kesti. Ana kadronun yavaş yavaş netleşmeye başladığı yarışmada bu akşam bir isim daha kazanarak 16 kişilik kadro arasında yer almaya hak kazandı. Gecenin dikkat çeken gelişmesi ise Dilara'nın yarışmadan çekilmek istemesi oldu. Peki bu akşam MasterChef'te kim kazandı? MasterChef Dilara neden çekildi?

Yayınlandığı her akşam yoğun izlenme seviyesine ulaşan MasterChef Türkiye 2020’nin yeni bölümünde heyecan tüm hızıyla devam etti. Bu akşamki yeni bölümde bir yarışmacı daha 16 kişilik MasterChef ana kadrosuna dahil olmaya hak kazandı. MasterChef’te şeflerin istediği vişneli köfteyi en iyi yapanlar final turuna kaldı. Final turunun yaratıcılık kısmında ise yarışmacılardan mısır koçanıyla yemek hazırlanması istendi. MasterChef Türkiye’de bu akşam dikkat çeken olay ise yarışmacılardan Dilara’nın çekilmesi oldu. İşte MasterChef’te kazanan isim ve Dilara’nın çekilmesi hakkındaki detaylar…

MASTERCHEF’TE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020’de final turu heyecanı sürüyor. Bu akşamki yeni bölümde 16 kişilik ana kadronun 12. yarışmacısı belirlendi. Bu ismi belirleyecek yemek ise şeflerin verdiği mısır koçanından en güzel yemeği hazırlayan Eray Aksungur oldu.

MASTERCHEF DİLARA NEDEN ÇEKİLDİ?

MasterChef’in genç yarışmacılarından Dilara’nın şeflerden özür dileyerek yarışmadan çekilmek istediği söylemesi geceye damgasını vurdu. Dilara, Mutfak bilgisinin yarışmaya yetmediğini ve yeniden hazırlanıp gelmek istediğini belirten Dilara yarışmadan ayrıldı. Dilara’nın ayrılmak istemesinin üzerine stüdyoda duygusal anlar yaşandı.