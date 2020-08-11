Masterchef’te kim kazandı? MasterChef’te yukarı çıkan 9. yarışmacı kim oldu?

Masterchef’te kim kazandı? MasterChef’te yukarı çıkan 9. yarışmacı kim oldu?

MasterChef'te günler geçtikçe 16 kişilik yarışmacı kadrosu şekilleniyor. Dün akşam yayınlanan MasterChef son bölümünde bir yarışmacı ana kadronun 9. yarışmacısı olarak seçildi. Yarışmacılar şeflerin verdiği çerkez tavuğu ve sosya sosu ile yemek hazırlayarak birinci seçilmek için ter döktü. İşte MasterChef'te yukarı çıkan 9. yarışmacı...

Ekranların fenomen programı MasterChef’te yarışmacılar 16 kişilik kadroya dahil olmak için tüm hünerlerini şeflere sergilemeye devam ediyor. Daha önce belli olan 8 ismin ardından, 9. yarışmacı da dün akşam yayınlanan bölümde belli oldu. İşte 10 Ağustos MasterChef’te kazanan yarışmacı…

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosunu belirlemek için yeni final turuna geçildi. Bu akşamki 21. yeni bölümde 14 yeni yarışmacı arasından ilk olarak 6 isim belirlendi. Bu 6 yarışmacı arasından ise 1 kişi, ana kadronun 9. yarışmacısı olarak seçildi.

MasterChef 2020'nin bu akşamki bölümünde 6 yarışmacı arasından sosya sosu ile en iyi yemeği hazırlayan yarışmacı Barbaros Yoloğlu seçildi ve ana kadroya katılan 9. yarışmacı oldu.