MasterChef’te kim üst tura çıktı, kim elendi? 5 Ağustos MasterChef Türkiye’de ana kadroya katılan son isim!

MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşam yayınlanan 16. yeni bölümünde yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. Yarışmacılar bir üst tura yükselebilmek için mücadele ederken, zaman zaman gergin anlar da ortaya çıktı. Peki MasterChef'in ana kadrosuna dahil olan son yarışmacı kim oldu? MasterChef'te kim üst tura çıktı, kim elendi? İşte yarışmadan son gelişmeler...

Yayınlandığı günler ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde 16 kişilik ana kadroya seçilecek bir isim daha belli oldu. 14 yarışmacı final turunda şeflerin belirlediği yemeği hazırlayarak birinci olmak için ter dökmeye devam ediyor. Dün yapılan turda Serhat’ın yanına Duygu seçilmiş ve 16 kişilik ana kadronun ilk iki ismi olmuştu. Bu akşam ise MasterChef’te 16 yarışmacı arasına bir kişi daha dahil oldu. İşte MasterChef Türkiye final turunda kazanan isim…

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE FİNAL TURUNA KİM KALDI?

MasterChef’in yeni bölümü final turuyla devam etti. MasterChef’in ana kadrosunu belirlemek için yapılan yarışmalarda, 14 isim şeflerin belirlediği yemeği en iyi şekilde hazırlayarak birinci olmaya çalışıyor. Bu akşam da ana kadroya katılacak 3’üncü yarışmacı belli oldu. Dün yapılan seçmede Duygu birinci olarak Serhat’ın yanına çıkmıştı. MasterChef’te son olarak Özgül Coşar birinci oldu ve 16 kişilik ana kadroya katılmaya hak kazandı. ,

MEHMET ŞEF, FURKAN’I STÜDYODAN KOVDU

MasterChef Türkiye son bölümünde kendilerine verilen 40 dakika sürede Orman Meyveli Tart yapan yarışmacılar, ellerinden gelenin en iyisiyle ortaya bir ürün koymaya mücadelesi verdi. Tadım sırasında yarışmacılardan Furkan’ın önüne giden şefler, karşılarında pişmemiş bir ürünle karşılaştı. Mehmet Şef, bu ürünün neden böyle olduğunu sorunca Furkan, mazereti ekipmanlara bağladı. Bu sırada gerilen Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu.