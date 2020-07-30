MasterChef’te kimler elendi? 29 Temmuz MasterChef’te üst tura çıkan isimler…

Ekranlarda ilgiyle takip edilen MasterChef yemek programının bu akşam 13. bölümü yayınlandı. Yarışmanın bu akşamki bölümünde yarışmacılar final turuna kalabilmek adına en iyi yemeği hazırlamaya çalıştı. Üçlü düellolarda ise dört isim daha elenerek MasterChef olma hayalini noktaladı. Peki MasterChef'te kimler elendi?

TV8’de yayınlanan MasterChef yarışmasında heyecanın dozu artıyor. Bu akşam ekranlara gelen 13. son bölümde yarışmacılar üçlü düellodan kazanan olarak çıkmak için tüm hünerlerini sergiledi. Kısıtlı süre içerisinde şeflerin belirlediği yemekleri en iyi şekilde yaparak final turuna kalmak isteyen yarışmacılar heyecan dolu anlara sahne oldu. MasterChef’te bu akşam hangi yarışmacıların elendiğini ve kimlerin kazandığını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte MasterChef’te bugün yaşananlar…

MASTERCHEF’TE KİMLER ELENDİ, KİMLER ÜST TURA ÇIKTI?

MasterChef’in bu akşamki son bölümünde, 1. turu geçen yarışmacılar üçlü düelloda karşı karşıya geldi. Gecenin ilk düellosunda Eylem Gür, Ebru Has ve Emre Aykaç “Churros” tatlısını yapmak için yarıştı. Üç isimden bir üst tura kalan isim Ebru oldu.

İkinci düelloda, Ayla Sönmez, Zeynep Yılmazok ve Çağla Levent karşı karşıya geldi. Şef’ler bu düelloda yarışmacılardan “Bolonez soslu spagetti” yapmalarını istedi. Üç isimden kazanan Çağla olurken, Ayla ve Zeynep MasterChef’ten elenen yarışmacılar oldu.

Gecenin üçüncü düellosunda, Alican, Eray ve Asiye yarıştı. Yarışmacılardan istenen “Mantarlı Risotto”yu en iyi yapan Eray seçildi ve bir üst tura yükseldi.

Dördüncü ve son üçlü düelloda, İbrahim Şenel, Uğur Yılmaz Deniz ve Tanju Sarıdikmen karşılaştı. Bu düelloda yarışmacılardan çin usulü ballı susamlı çıtır tavuk ve yasemin pilavı yapılması istendi. Üç isimden bir üst tura yükselen yarışmacı Uğur oldu.