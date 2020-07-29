MasterChef’te kimler elendi? MasterChef’te 28 Temmuz’da kazanan ve elenen isimler…
Dün akşam MasterChef’te yarışmacılar taco ve ciğerli iç pilavın yer aldığı menüyü hazırlamak için ter döktü. Kendilerine verilen sürede en iyi tabağı çıkaran yarışmacılar finale yükseldi. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’ının kararıyla kazananlar belli oldu.
MASTERCHEF’TE KİMLER ELENDİ KİMLER KAZANDI?
Masterchef düello kazananları şu şekilde;
İlk turda Mehmet ve Sinan elenirken Emel üst tura yükseldi.
Hazal ve Mert elenirken Didem üst tura yükseldi.
Dilara final turuna yükselirken, Daria ve Necip elendi.
MasterChef’te Kerim ve Karya elenirken Rezzan üst tura çıktı