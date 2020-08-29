MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? En tatlı mücadele!

MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? En tatlı mücadele!

Masterchef'in bu akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar kadınlar ve erkekler takımı olmak üzere 2'ye bölündüler. Çeşitli sütlü tatlıları yaparak yarışan takımlar 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti. İşte müthiş rekabette kazanan takım...

Masterchef Türkiye’de bu akşam kadınlar ve erkekler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. En iyi sütlü tatlıları ve aşureyi yapmak için yarışan takımlar bazı tatlılarda bocalasalar da ortaya lezzet dolu tabaklar çıkardı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Birbirinden güzel sütlü tatlıların yapıldığı gecede kazanan takım erkekler takımı oldu. 4-2 üstünlükle erkekler takımı 10 bin TL ödülün sahibi oldu.

MEHMET ŞEF PATLADI

Furkan ile krem karamel oyununda yarışan Tanya’nın tatlısını yapamamasına rağmen gülmesine çok kızan Mehmet Şef ağzına geleni söyledi.