MasterChef’te son 16 turuna çıkan ikinci isim belli oldu! MasterChef 2020’de kim kazandı? (04.08.2020)

Tv8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye’de bugün bir isim daha son 16 turuna seçildi. Dün akşam yapılan seçimde son 16’nın ilk yarışmacısı Serhat Doğramacı olmuştu. Bugün ise yarışmacılar arasında önce 6 kişilik final turuna kalan isimler belirlendi ve ardından 1 kişi son 16’ya seçildi. İşte MasterChef’te bugün yaşananlar…

MASTERCHEF’TE ANA KADRO BELLİ OLUYOR

MasterChef’in bu akşamki 15. yeni bölümünde final turu heyecanı devam etti. Yarışmacılar son 16 turuna seçilebilmek adına kendilerinden istenilen yemekleri en iyi şekilde hazırlamaya çalıştı. Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef ilk olarak 6 kişilik final turuna kalacak yarışmacıların seçiminde çökertme kebabı yapılmasını istedi. 14 isim arasından en iyi “Çökertme Kebabı” yapan 6 yarışmacı Duygu, Rezzan, Sefa, Özgül, Esra ve Berker oldu.

SON 16 TURUNA YÜKSELEN 2. İSİM

MasterChef’in ana kadrosuna seçilecek isimler yavaş yavaş belli oluyor. Bugünkü turlarda yarışmacılar ilk olarak 6 kişilik final turu için mücadele etti. 6 isim arasından ise ana kadroya seçilecek ikinci yarışmacı belirlendi. Dün yapılan yarışmada ilk isim Serhat Doğramacı olmuştu. MasterChef Türkiye’de son 16’ya yani ana kadroya seçilen ikinci yarışmacı ise yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu Acarsoy seçildi.





MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACILARI NASIL BELİRLENİYOR?

MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belirleyecek final turu dün başlamıştı. Final turuna kalan 28 yarışmacı, iki gruba ayrıldı. Bu on kişilik gruplar, MasterChef'te her gün iki oyun oynayacak. Bu oyunlardan biri klasik bir yemek olacak. Bu yemeği en iyi yapan altı kişi final oyununa kalacak. Bu oyun sonunda en başarılı olan kişi, günün kazananı olacak ve MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gruptan sekizer kişi seçilecek. Böylece toplam 16 kişilik MasterChef 2020 ana kadrosu ortaya çıkacak.