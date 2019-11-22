Masterchef’te Yasin birinci seçildi, Demet Akalın isyan etti

Programın başından beri hazırladıkları tabaklarla dikkat çeken MasterChef yarışmacıları Batun ve Suna son ikiye kalarak ekran karşısındaki seyircileri şaşırttı. Programı başından beri izleyen ve Suna'nın elenmesine şaşıran isimlerden biri de şarkıcı Demet Akalın oldu.

MasterChef’in son bölümünde heyecan doruktaydı. Eleme potasında iki başarılı isim Batuhan ve Suna son ikiye kaldı. Mehmef Şef’in tabağını en iyi yapan isim Yasin, ikinci isim ise Kıvanç oldu. Yarışmanın başından beri favori olan Batuhan ile Suna’nın son ikiye kalması herkesi şaşırttı. Özellikle Yasin’in ördek tabağı hazırlanması sırasında etin nasıl kesileceğini Batuhan’a sorması dikkat çekerken bu hareketine rağmen onun birinci seçilmesi ekranları başındaki insanları rahatsız etti. Her ne kadar Yasin’in bu yardım talebi yarışma kuralları içinde sayılsa da neredeyse ilk günden beri performansı üzerinden eleştirilen yarışmacının bu hareketi ekranları karşısında yarışmayı izleyen seyirciyi rahatsız etti ve Yasin’in bu birinciliği hakkıyla almadığı şeklinde yorumlandı.

İŞTE BEKLENMEDİK SONUCA GİDEN SÜREÇ…

İkinci dokunulmazlık oyununu, mavi takıma karşı farklı yenilen kırmızı takım oynadı. Kaz ciğeri ile yaratıcı yemek isteyen şeflerin karşısına Rıfat tatlıyla çıkınca dokunulmazlığı kaptı. Rıfat eleme potasına kaptan Batuhan’ı gönderdi. Takım oylamasında ise Suna’nın ismi yazıldı. Masterchef elemesinde Mehmet şef’in hazırladığı ördek yemeği pişirildi. Şefler ilk kez karar vermekte bu kadar çok zorlandı. Teknik ve zor yemeği 4 yarışmacı da çok iyi yapınca şefler ikinci kez tadım yapmak durumunda kaldı. Masterchef’te bu ilk kez yaşandı. Masterchef eleme potasından ilk olarak kurtulan isim Yasin oldu. Kıvanç’a dönen Yasin “Ben hakkımı helal ediyorum herkese, ben Kıvanç’ı da alkışladım” dedi. Somer şef ise ‘Bundan 4-5 hafta önce biri bana teknik bir tabakta Yasin birinci olacak denilseydi hadi len derdim’ diyerek Yasin’i övdü.

Masterchef potasından ikinci kurtulan isim hiç beklenmedik biriydi. Kuliste bekleyen Ekin onu görünce ‘aboovv’ diye bağırdı. Zira potadan çıkan isim Kıvanç oldu. Yasin de Kıvanç’ın potadan ikinci olarak çıktığını görünce şok oldu. Elemede son ikiye kalan isim Batuhan ve Suna oldu. Mehmet Şef ‘bu açıklamayı yapmak benim için çok zor olacak’ dedi. Masterchef’ten elenen isim Suna oldu. Suna yarışmaya ağlayarak veda etti. ‘Hakkınızı helal edin’ diyen Suna ‘Hepinizden çok razıyım’ diyerek Masterchef’ten gitti. Şefler Suna’yı alkışlarla uğurladı.

DEMET AKALIN İSYAN ETTİ

Programı başından beri büyük bir dikkatle izleyen ve sosyal medya hesabından yaptığı yorumlarla tarafını da belli eden Demet Akalın, Suna’nın sürpriz bir şekilde elenmesine ve Yasin’in birinci seçilmesine olan tepkisini, “Masterchef’i de bıraktırdınız ya bana bu gece helal olsun! 3 ay haybeye emek vermişin be kızım” sözleriyle dile getirdi.