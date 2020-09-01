MasterChef’te yeni takımlar belli oldu! MasterChef’te kaptanların düellosunu kim kazandı?

MasterChef 2020'de bu akşam heyecan kaldığı yerden devam etti. Yarışmanın son bölümünde haftalık takımlar belirlenirken, gecede kaptanların düellosu ise nefesleri kesti. Peki MasterChef Türkiye 2020'de yeni takımlarda kimler var? Kaptanların düellosunu kim kazandı?

Yayınlandığı her gün büyük ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının yeni bölümü yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmacılar en lezzetli yemekleri ortaya çıkarabilmek adına mücadele ederken, bir yandan da strateji yaparak birinci olmayı hedefliyor. MasterChef’in son bölümünde kaptanlar haftalık yeni takımları belirledi. Mavi ve kırmızı takımdaki yarışmacıları ve kaptanların düellosunda kazanan isim haberimizde. İşte MasterChef Türkiye 2020’den son gelişmeler…

MASTERCHEF’TE HAFTALIK YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Kırmızı ve mavi takımın mücadele edeceği haftalık takımlar bugün oluşturuldu. Mavi takımın kaptanı Celal ile kırmızı takımın kaptanı Eray yeni takımları seçti.

MAVİ TAKIM: Celal (Kaptan), Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru

KIRMIZI TAKIM: Eray (Kaptan), Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah

KAPTANLARIN DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in bu akşamki son bölümü kaptanların düellosuna sahne oldu. Celal ile Eray’ın kaptanlık düellosunda yarışacağı yemek poşe yumurta olarak açıklandı. Şefler en fazla ve en lezzetli poşe yumurta yapan kaptanı Celal olarak belirledi.