MasterClass ödülü için büyük mücadele! Ödülü kim kazandı?

MasterClass ödülü için büyük mücadele! Ödülü kim kazandı?

MasterClass eğitiminde yarışmacılara elde ev yapımı makarna ve risotto yapmayı, bu yapımın inceliklerine dair teknikleri anlatan Danilo Şef ardından yarışmacılardan makarna hazırlamalarını istedi. Gecenin sonunda MasterClass ödülünü kazanan kişi İtalya'dan özel gelen makarna açma makinesini elde etti.

MasterClass eğitiminin ardından 16 yarışmacı, ünlü şefin istediği makarnayı en iyi şekilde yapabilmek için yarıştı. En iyi tabağı yapan 6 yarışmacı ise üst tura kaldı. Emir, Özgül, Uğur, Duygu, Esra ve Eray’ın hazırladığı risotto tabaklarından şefler sırası ile tadım yaptı.

MASTERCLASS BİRİNCİSİ EMİR OLDU

MasterClass’ta en iyi risotto tabağını yapan isim Emir oldu. Emir risotto ile makarnada kullanılan tüm tencere ve ekipman setini elde etti.

EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Emir Elidemir, 1994 yılında dünyaya geldi. Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olan Emir Elidemir, lisansını Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamladı. Florida ve Amsterdam’da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini dünyaca ünlü Michelin yıldızlı restoranında gerçekleştirdi.