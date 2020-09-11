MasterClass ödülünü kim kazandı? Yarışmacılar deniz ürünleriyle yarıştılar…

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı olan MasterChef'te dün akşam ödül heyecanı yaşandı. Her hafta şeflerden farklı lezzetteki yemeklerle ilgili önemli püf noktaları ve yeni bilgiler öğrenen yarışmacılar, MasterClass sonrası yapılan ödül oyununda kıyasıya mücadele etti.

Perşembe günleri oynanan MasterClass ödül oyununda yarışmacılara kabuklu deniz mahsullerinin incelikleri anlatıldı.

MASTERCHEF’TE MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

İlk olarak Somer Şef’in verdiği eğitimde yarışmacılar Kadayıflı Karidesi hazırlamak için mutfağa girdi. Kadayıflı Karides turunda yemeği rakiplerinden daha iyi yapan isimler Esra, Berker, Özgül, Arem, Eray ve Serhat oldu.

İlk turu geçen yarışmacılar yeniden mutfağa girerek bu kez Danilo Şef’in liderliğinde Niyokki yapmak için mücadele verdi. Arem, Eray, Serhat, Barbaros, Ebru, Esra, Berker, Özgül mutfakta en iyi tabağı çıkarmak için zorlu anlar yaşadı. Bu turun sonunda da ön plana çıkan isimler Ebru, Berker, Özgül, Serhat oldu.

Final turunda bu kez 4 isim Mehmet Şef’ten öğrendikleri ıstakozu yapmak için kolları sıvadı. Bu bölümde en iyi tabağı çıkaran isim Berker oldu.

Geceyi birinci bitiren Berker, bir gün boyunca deniz ürünleri restoranında MasterClass alma şansı elde etti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef’in bu haftaki eleme adayları arasında Duygu, Furkan, Ebru ve Ayyüce yer alıyor.