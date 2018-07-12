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Masum Değiliz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masum Değiliz 3.son bölüm izle
Masum Değiliz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masum Değiliz 3.son bölüm izle
Masum Değiliz dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Sercan Badur ve Oya Unustası’nın yer aldığı Masum Değiliz dizisi üç yakın arkadaşın başından geçenleri konu alıyor. Son bölümde; Umut'un nişan gecesi kullandığı arabayı elinden çıkartması işleri geri dönülmez bir noktaya getiriyor. İşte Masum Değiliz 4. yeni bölüm fragmanı...
Magazin 12 Temmuz 2018 - 00:19

Masum Değiliz dizisinde; lise yıllarından beri ayrılmamış üç yakın arkadaş; Mert, Emir ve Volkan. Mert’in nişanın olduğu gün, aralarında Mert’in nişanlısının kardeşi Umut’un da dahil olduğu büyük bir olaya karışırlar ve bu olay hepsinin hayatını değiştirir. O günden sonra her birinin tutması gereken bir söz, korumak zorunda oldukları bir sır vardır. Ama bu sır o kadar büyüktür ki taşıması o genç bedenlere ağır gelecektir.

MASUM DEĞİLİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

 

Dizinin son bölümünde; Mert’in nişandan beri takındığı mesafeli tavırları ve Selin’le yakınlaşması Ceyda ile olan ilişkisini krize sokar. Bu esnada herkesten gizli biçimde nişan gecesinde yaşananları araştıran Sema, eline geçen her yeni bilgiyle daha çok dehşete kapılır. Ancak o gece olanları araştıran tek kişi Sema değildir. Deniz’in ev arkadaşı Müge de, arkadaşının başına gelenleri ne pahasına olursa olsun bulmaya kararlıdır. Umut’un diğerlerine haber vermeden nişan gecesi kullandığı arabayı elinden çıkartması ise işleri geri dönülmez bir noktaya getirecek, tüm yaşananları ortaya çıkartan bir sürecin başlangıcı olacaktır.

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