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Masumiyet dizisi final yapıyor

Kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Hülya Avşar gibi isimlerin yer aldığı 'Masumiyet' dizisi final yapma kararı aldı.

Güncellenme: 16:20, 21/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Masumiyet dizisi final yapıyor

FOX TV’nin Gold Film imzalı dizisi ‘Masumiyet’ için final kararı alındı. Geçen haftalarda alınan final kararının ardından yayın günü değiştirilen dizi, yeni gününde de reytinglerde beklentilerin altında kaldı.

Dizinin yapımcısı Gold Film, ‘Masumiyet’in final yapacağı tarihi sosyal medyadan, “Kanalla birlikte aldığımız ortak karar doğrultusunda Masumiyet dizimiz 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan fınal bölümüyle ekrana veda edecektir. Bugüne dek sizlerden gördüğümüz destek ve ilgi için teşekkür ederiz. Yeni projelerde buluşmak üzere…” açıklamasıyla duyurdu.

Yayın günü çarşamba gününden pazartesi gününe alınan dizi, düşük reytingleri nedeniyle 13. bölümün ardından ekranlara veda edecek.

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Çarşamba Deniz Çakır dizi dizisi doktor film FOX TV Hülya Avşar Mehmet Aslantuğ Pazartesi
Yayınlanma Tarihi:16:18,