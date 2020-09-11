Masumlar Apartmanı 2. fragmanı yayınlandı… İlk bölüm ne zaman?

TRT 1 ekranlarında 15 Eylül’de yayın hayatına başlayacak olan Masumlar Apartmanı dizisinin ilk tanıtımının ardından ikinci fragmanı da yayınlandı. Dizi kadrosunda birçok ünlü ismi bulunduruyor.

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı. Kısa süre sonra izleyiciyle buluşacak dizinin 2. tanıtımı da yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI 2. FRAGMAN

MASUMLAR APARTMANI 1. FRAGMAN

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?