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Masumlar Apartmanı 2. son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
Masumlar Apartmanı 2. son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
Yayınlandığı ilk bölüm ile beğeni kazanan Masumlar Apartmanı dizisi bu akşam 2. son bölümle izleyici karşısına çıktı. Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah gibi oyuncuların yer aldığı dizi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı. İşte Masumlar Apartmanı 3. yeni bölüm fragmanı...
Magazin 22 Eylül 2020 - 22:03

MASUMLAR APARTMANI 3. YENİ BÖLÜM FARGMANI GELDİ Mİ?

Masumlar Apartmanı dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki bağlantıdan izlenebilecek.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİZİNİN KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir.

Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

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