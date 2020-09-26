Masumlar Apartmanı 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İnci, Han’dan vazgeçebilecek mi?

Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı'nın 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Safiye'nin kardeşlerine olan tavrı iyice kötüleşiyor. Han da Safiye'nin neden bu hale geldiğini sorguluyor. Diğer yandan da İnci'nin dedesi Han'dan vazgeçmesi için ona baskı uyguluyor. İşte Masumlar Apartmanı 3. bölüm 2. fragmanı...

Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun içi romanından esinlenerek hayata geçirildi. Dizinin başrollerini; Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor.

MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI

“Bizi asla kabul etmeyecekler.”

Masumlar Apartmanı üçüncü bölüm tanıtımı yayında.#MasumlarApartmanı yeni bölümüyle 29 Eylül Salı günü saat 20:00’de @trt1‘de. pic.twitter.com/1wG3iDVSAo — Masumlar Apartmanı Dizisi (@masumlarapt) September 26, 2020

MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜM 1. FRAGMANI

“Bu evde yaşayan herkes tehlikede.” Masumlar Apartmanı üçüncü bölüm tanıtımı yayında.#MasumlarApartmanı yeni bölümüyle 29 Eylül Salı günü saat 20:00’da @trt1‘de. pic.twitter.com/bLXB84KdlD — Masumlar Apartmanı Dizisi (@masumlarapt) September 22, 2020

MASUMLAR APARTMANI 2. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İnci ve ailesi, Safiye'nin çırpınışlarına rağmen yeni evlerine yerleşir. Artık Han ve İnci aynı apartmandadır. Ancak hem İnci'nin Memduh'a söylediği yalanın ortaya çıkması, hem de Safiye'nin Han'ı kaybetme korkusu gerilimin artmasına neden olur. Buna rağmen Han ve İnci, birbirlerine yaklaşmaktan kendilerini alıkoyamaz.

Diğer yandan, ayrılığı asla kabullenmeyen Uygar, İnci'nin başını büyük bir derde sokacaktır.