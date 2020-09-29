Masumlar Apartmanı 3. son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

MASUMLAR APARTMANI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?
Masumlar Apartmanı dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde aşağıdaki linkten izlenebilecek.
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İnci'nin dedesiyle ilişkisi büyük yara alır. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci'yi zor bir karar beklemektedir.
Öte yandan İnci'nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırır. Uygar'ın yapacağı son hamle ise İnci'yi daha da zor durumda bırakacaktır.
Birbirinden başarılı oyuncu kadrosunun performansı ve güçlü senaryosu ile çok konuşulan dizinin başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar Paylaşıyor.
KONUSU
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?