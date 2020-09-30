Masumlar Apartmanı 3. son bölümde neler yaşandı?

İzlediği günden beri reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dün akşam izleyici karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı 3. son bölümde; İnci'yle kardeşini uyurken gören Safiye deliye döner ve hemen harekete geçer. İnci ise dedesi ve Han arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. İşte Masumlar Apartmanı 3. son bölümde yaşananlar ve 4. bölüm fragmanı...

MASUMLAR APARTMANI 3. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İnci'yi odada kardeşiyle uyurken gören Safiye deliye döner ve onu cezalandırmak için hemen harekete geçer. İnci'nin dedesiyle ilişkisi büyük yara alır. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci'yi zor bir karar beklemektedir.

Öte yandan İnci'nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırır. Uygar'ın yapacağı son hamle ise İnci'yi daha da zor durumda bırakacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 4. BÖLÜM FRAGMANI