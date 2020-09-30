Masumlar Apartmanı 3. son bölümde neler yaşandı?
MASUMLAR APARTMANI 3. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İnci'yi odada kardeşiyle uyurken gören Safiye deliye döner ve onu cezalandırmak için hemen harekete geçer. İnci'nin dedesiyle ilişkisi büyük yara alır. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci'yi zor bir karar beklemektedir.
Öte yandan İnci'nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırır. Uygar'ın yapacağı son hamle ise İnci'yi daha da zor durumda bırakacaktır.
MASUMLAR APARTMANI 4. BÖLÜM FRAGMANI
“Bu gülümseme evet demek mi oluyor?”
MasumlarApartmanı 4. Bölüm ilk tanıtımı yayında.#MasumlarApartmanı yeni bölümüyle 6 Ekim Salı günü saat 20:00’de @trt1‘de. pic.twitter.com/lkDXSCaBL6
— Masumlar Apartmanı Dizisi (@masumlarapt) September 29, 2020