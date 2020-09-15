Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen Masumlar Apartmanı dizisinin yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor. Gerçek hayat hikayesini ele alan dizi Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek izleyiciye sunuldu.
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı dizisi çekimlerini İstanbul’un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde sürdürüyor.
MASUMLAR APARTMANI KONUSU
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir.
Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?