Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor?

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi ilk bölümle izleyici karşısına çıktı. Bugün yayın hayatına başlayan Masumlar Apartmanı dizisinin nerede çekildiği ise merak edilmeye başlandı. İşte dizinin çekiminin devam ettiği il ve semt bilgisi...

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen Masumlar Apartmanı dizisinin yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor. Gerçek hayat hikayesini ele alan dizi Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek izleyiciye sunuldu.

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı dizisi çekimlerini İstanbul’un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde sürdürüyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir.

Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?