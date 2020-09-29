Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler?

Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı, bu akşam izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek. Masumlar Apartmanın oyuncuları arasında; Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi isimler yer alıyor.

Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanındaki gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanıyor.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN OYUNCULARI

Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncuları; Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar. Dizinin diğer oyuncu kadrosunda ise; Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer gibi isimler yer alıyor.

EZGİ MOLA KİMDİR?

Ezgi Mola, 29 Mart 1983 İstanbul doğumludur. Baba tarafından aslen Malatya’lıdır. Lise eğitiminden sonra Akademi İstanbul’da oyunculuk üzerine eğitim almaya başladı. Lisede öğrencilik zamanlarında da Müjdat Gezen Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından eğitimlerine devam eden Ezgi Mola’nın ilk televizyon deneyimi yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı Karate Can dizisi oldu.

Lise eğitiminin ardından Aydoğan Temel’den iki yıl tiyatro eğitimi alan Ezgi Mola, Çürük Elma adlı oyunda rol alarak tiyatroya da adım attı. 2002 yılında Unutma Beni, 2003 yılında ise Sultan Makamı adlı dizilerde rol aldı.

2004 yılında BKM Mutfak kadrosuna katılan genç oyuncu, 2005 yazında ise gene bir BKM yapımı olan ve yönetmen koltuğunda Aydın Bulut’un oturduğu Hızlı Adımlar adlı televizyon filminde yer aldı; bu filmin ardından da BKM Atölye’ye katıldı.

2005 yılı Ezgi Mola için hızlı başladı; ilk olarak Türkan Derya’nın yönettiği Hırsız Polis adlı televizyon dizisinde yer alan başarılı oyuncu, ayrıca Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen komedi / macera filmi Organize İşler’deki rolü ile ilk defa sinemaya adımını atmış oldu.

Unutma Beni, Sultan Makamı, Görünmez Adam, Sevinçli Haller, Hırsız Polis, Senden Başka, Canım Ailem, Kolay Gelsin, Sınıf, Güneydoğudan Öyküler, Bir Ömür Yetmez, Kötü Yol, Kocan Kadar Konuş, Pazarları Hiç Sevmem, Soğuk, Celal ile Ceren, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Patron Mutlu Son İstiyor, İklim Meselesi, Kelebekler ve Lady Winsley gibi bir çok projede rol alan Ezgi Mola son olarak Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenliğini yaptığı Organize İşler 2 Sazan Sarmalı adlı filmde Lerzan Berrak karakterine hayat vermiştir.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986’da İzmir’de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi’nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı.

“İlk sinema deneyimi “Bir ses böler geceyi” filminde, Cem Davran ile yapan Merve Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizi ve filmlerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş, Kertenkele, Arkadaşlar İyidir ve Vatanım Sensin dizisiyle seyircilerle buluştu. Ayrıca Organik Aşk Hikayeleri, Yok Artık 2, Körfez, Mandıra Filazof’u filmlerinde de rol aldı.

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema eğitimi aldı. Üniversitede okuduğu yıllarda aynı zamanda mankenlik yaptı. 2003'te katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü oldu. 2008'de Melekler Korusun isimli dizide canlandırdığı Levent karakteri ile kamera karşısına geçti.

Hayat Şarkısı, Küçük Kadınlar, Melekler Korusun, Küçük Sırlar, Uçurum, Fatih, Bir Aile Hikayesi, Kurt Seyit ve Şura dizilerinde rol almıştır.

Birkan Sokullu, 13 Temmuz 2012 yılında kendisi gibi oyuncu olan Aslı Enver ile evlendi ancak 26 Ağustos 2015 yılında boşanmıştır.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989 Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul’da doğmuştur. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi’nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere’ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013’te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye’nin de gönüllü destekçisidir.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere’deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve “Aylin” rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin’i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan’ın filmi Kelebeğin Rüyası’nda oynadı.

Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV’de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014’te Kerem Deren’in yönetmenliğini üstlendiği “Bi Küçük Eylül Meselesi” filminde Engin Akyürek ile baş rolü paylaştı. Çağan Irmak’ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra’nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca güzel oyuncu Ekşi Elmalar, Arif V 2016 ve Bizim İçin Şampiyon filmlerinde de oynadı. Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki ‘Prenses Azra'yı seslendirdi.