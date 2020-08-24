Matrix Reloaded filmi kaç yılında çekilmiştir? Matrix Reloaded konusu ve oyuncuları…

Sinema tarihinin en sevilen seri filmlerinden biri olan Mateix, ikinci filmi ile bu akşam Kanal D ekranlarında. Kendini ajanların ve makinelerin elinden kurtaran Neo, insanlığı kurtarabilecek mi? İşte Matrix Reloaded ile ilgili tüm bilgiler…

Yönetmenliğini Lana ve Lilly Wachowski kardeşlerin yaptığı Matrix, serinin ikinci filmi bu akşam televizyon izleticisi ile buluşacak. İnsanlar ve makinelerin amansız mücadelesinde kazanan kim olacak? İşte Matrix Reloaded konusu ve oyuncuları…

MATRİX RELOADED KONUSU

Neo kendisini ajanların ve makinelerin ellerinden kurtarmayı başarmıştır. Ancak makineler insanların elde kalan son şehri olan Zion’u bulma konusunda önemli aşamalar kat etmişlerdir. Neo’nun görevi artık sadece kendisini değil, kurtulmuş insanlığı da bir daha kurtarmak olacaktır. Zion direnmek zorundadır. Seçilmiş kişi olan Neo ise Anahtarcı’yı bulup hem kendi kimliğiyle hem de insanlığın geçmişiyle ilgili yeni sırları aralayıp, ne kadar önemli bir misyona sahip olduğunu yeniden anlayacaktır.

MATRİX RELOADED OYUNCULARI

Keanu Reeve

Laurence Fishburne

Carrie-Anne Moss

Ray Anthony

Christine Anu

Andy Arness

Alima Ashton-Sheibu,

Helmut Bakaitis