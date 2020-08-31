Matrix Revolutions konusu ne? Matrix Revolutions oyuncuları kimler?

Matrix Revolutions filminde Neo, kaynağa giderek Mimar’ın ağzından Matrix ile ilgili tüm gerçekleri öğrendikten sonra seçimini diğer seçilmişlerden farklı olarak yapar ve döngü bozulur.
MATRİX REVOLUTİONS KONUSU NE?
Makineler Zion’a ulaşmak için kazmaktadırlar. Ajan Smith ise kendi bağımsızlığını ilan ederek hem insanları hem de makineleri karşısına almıştır. Neo’nun tek düşmanı insanlığın sonunu hazırlayan makineler değildir. Ajan Smith, her iki tarafı da tehdit etmektedir. Ancak bir sorun vardır. Neo, araf adındaki bir yerde hapsolmuş durumdadır. Öncelikle buradan kurtulmalı, sonra da herkesin kendisinden beklediği üzere önemli biri olduğunu tüm dünyaya göstermelidir.
MATRİX REVOLUTİONS OYUNCULARI KİMLER?
Neo – Keanu Reeves
Morpheus – Laurence Fishburne
Trinity Carrie-Anne Moss
Ajan Smith – Hugo Weaving
Kahin – Mary Alice
Persephone – Monica Bellucci
Seraph – Collin Chou
Niobe – Jada Pinkett Smith
Merovingian – Lambert Wilson
Mimar – Helmut Bakaitis