Matrix Revolutions konusu ne? Matrix Revolutions oyuncuları kimler?

The Matrix serisinin üçüncü filmi olan Matrix Revolutions, Zion’a yapılan ve tarihin en büyük makine saldırısı olan bir istilayı konu alıyor. Peki Matrix Revolutions konusu ne, oyuncuları kimler?

Matrix Revolutions filminde Neo, kaynağa giderek Mimar’ın ağzından Matrix ile ilgili tüm gerçekleri öğrendikten sonra seçimini diğer seçilmişlerden farklı olarak yapar ve döngü bozulur.

MATRİX REVOLUTİONS KONUSU NE?

Makineler Zion’a ulaşmak için kazmaktadırlar. Ajan Smith ise kendi bağımsızlığını ilan ederek hem insanları hem de makineleri karşısına almıştır. Neo’nun tek düşmanı insanlığın sonunu hazırlayan makineler değildir. Ajan Smith, her iki tarafı da tehdit etmektedir. Ancak bir sorun vardır. Neo, araf adındaki bir yerde hapsolmuş durumdadır. Öncelikle buradan kurtulmalı, sonra da herkesin kendisinden beklediği üzere önemli biri olduğunu tüm dünyaya göstermelidir.

MATRİX REVOLUTİONS OYUNCULARI KİMLER?

Neo – Keanu Reeves

Morpheus – Laurence Fishburne

Trinity Carrie-Anne Moss

Ajan Smith – Hugo Weaving

Kahin – Mary Alice

Persephone – Monica Bellucci

Seraph – Collin Chou

Niobe – Jada Pinkett Smith

Merovingian – Lambert Wilson

Mimar – Helmut Bakaitis