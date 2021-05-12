Matt Damon, Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in aşk haberlerinin büyüleyici olduğunu söyledi

NBC'nin Today programına katılan 50 yaşındaki aktör, Cohosts Savannah Guthrie ve Hoda Kotb'un Affleck ile ilgili sorularına da yanıt verdi.

17 yıl sonra Montana’da birlikte vakit geçirdikleri ortaya çıkan çift, bir süredir magazin basınının ilgi odağı. Programda konuyla ilgili sorulara “Bennifer dedikodularını ilk kez duyuyorum. Büyüleyici bir hikaye, umarım doğrudur. İkisini de seviyorum. Bu, harika olur” siyerek yanıt verdi.

Stillwater filminin tanıtımı için programa katılan Matt Damon, daha önce de arkadaşının arkasında yer almıştı. 2002 yılında Chris Judd'dan boşanıp Affleck ile yeni bir aşka yelken açan Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ilişkisi magazin dünyasından da yoğun ilgi gördü. Ancak çift 2004'te nikahlarını iptal ettikten sonra ayrıldıklarını açıkladılar ve eleştiri okları Ben Affleck'e gitti.

Damon 2015 yılında verdiği bir röportajda; Ben Affleck'in büyük ölçüde yanlış anlaşıldığını söylemişti: “On yıl önce, kamuoyundaki imajı gerçekte olduğu kişiden çok uzaktı. Onun arkadaşı olmak çok acı vericiydi çünkü yaşadıkları hiç de adil değildi.”